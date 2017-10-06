Fitch спрогнозировал сокращение числа банков в России вдвое за четыре года

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Количество банков в России может сократиться вдвое за четыре года на фоне проводимой ЦБ "расчистки" банковского сектора и усиления конкуренции, но и 50 банков было бы для страны достаточно, полагают аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

Согласно их подсчетам, с начала "расчистки" в 2013 году по 1 сентября текущего года 346 банков были лишены лицензий, еще 35 банков были санированы. "Хотя мы ожидаем, что число банков может упасть до 300 с нынешних примерно 600, мы уверены, что и примерно 50 банков было бы достаточно для обслуживания российской экономики", — отмечают эксперты.

Они считают более эффективным запущенный ЦБ РФ новый механизм санации банков по сравнению с прежней схемой, поскольку теперь регулятор становится основным владельцем оздоравливаемых кредитных организаций и сам оперативно приводит их в соответствие нормативным требованиям. В то же время аналитики Fitch указывают, что усиление доминирования на рынке государственных банков может усилить зависимость сектора от властей страны, учитывая регулярную потребность большинства из них в господдержке.

В августе-сентябре было объявлено о санации двух банков из российского топ-12 по размеру активов — "ФК Открытие" и Бинбанка. По новому механизму ЦБ через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора становится основным собственником санируемых банков с последующей их продажей частному инвестору.

Возникновение проблем у этих двух крупных банков не говорит о системном кризисе, поскольку их совокупная доля на рынке составляет всего 5%, отмечают аналитики Fitch. По их наблюдениям, "расчистка" сектора фокусируется на слабых частных банках и не затрагивает финансово сильные и государственные банки, на которые приходится около 75% активов сектора.

При этом большинство государственных банков, за исключением Сбербанка, регулярно опирались на господдержку, указывается в обзоре. Согласно подсчетам Fitch, с момента кризиса 2008 года власти РФ поддержали их капиталом суммарно на 2 триллиона рублей, тогда как на санации и выплату страховки по вкладам было потрачено 2,7 триллиона рублей.