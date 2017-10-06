В Сбербанке оценили опасность искусственного интеллекта для экономики

СОЧИ, 6 окт – РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта и применение его в бизнесе может привести некоторые компании к банкротству из-за его ошибок, но в России такое пока маловероятно, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Риски" Сбербанка Александр Ведяхин на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Представьте, что искусственный интеллект принимает большие решения, появятся ошибки. Возможно, что некоторые игроки — уверен, что не России, — будут объявлены банкротом по причине неправильной работы искусственного интеллекта. Думаю, что в ближайшие три года регулятор определит первые правила для искусственного интеллекта, или для сложных алгоритмов, в банковском бизнесе", — считает Ведяхин.

"Вызовы, которые в ближайшие годы перед нами стоят — и нам придётся их решать всем вместе — это интерпретированность результатов искусственного интеллекта. Решения нейросети зачастую неочевидны и требуют дополнительных проверок. Нам придётся думать, верить или не верить нейросети", — пояснил он.

При этом большинство решений, в том числе для малого и среднего бизнеса, будут приниматься на основании искусственного интеллекта, предполагает старший вице-президент Сбербанка. И соответствующие риски, исходя из его слов, затронут в том числе и банки.

"Риск искусственного интеллекта, или модельный риск, станет одним из основных рисков для банков. Думаю, в ближайшие три года мы услышим первые серьёзные случаи ошибок искусственного интеллекта", — сказал он. "Исходя из того, что искусственный интеллект будет заниматься принятием решений, банки столкнуться с необходимостью массовой оптимизации численности или переобучения персонала", — заключил он.