Дворкович рассказал, какими будут цены на хлеб

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство РФ ожидает, что цены на хлеб будут стабильными, несмотря на колебания цен на зерно, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"У нас нет каких-либо опасений с точки зрения цен на продукты переработки (зерна — ред.), на хлеб, прежде всего. Здесь мы ожидаем стабильную абсолютно ситуацию, несмотря на эти колебания в ценах на зерно", — сказал Дворкович, выступая на съезде Российского зернового союза в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2017".

"Поэтому никакие дополнительные ограничительные меры не планируются, мы этого делать не будем", — добавил он.

В то же время, по его словам, цены на зерно сейчас уже упали до критически низкого уровня. Однако, продолжил Дворкович, меры по поддержке экспорта и возможные зерновые интервенции должны обеспечить стабилизацию цен и возвращение их на нормальный уровень.