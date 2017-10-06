Дворкович рассказал, какими будут цены на хлеб

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство РФ ожидает, что цены на хлеб будут стабильными, несмотря на колебания цен на зерно, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Поэтому никакие дополнительные ограничительные меры не планируются, мы этого делать не будем", — добавил он.
В то же время, по его словам, цены на зерно сейчас уже упали до критически низкого уровня. Однако, продолжил Дворкович, меры по поддержке экспорта и возможные зерновые интервенции должны обеспечить стабилизацию цен и возвращение их на нормальный уровень.