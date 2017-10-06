Киеву не удастся организовать морскую блокаду Крыма, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Киевские власти задумали новую попытку изоляции крымского полуострова, на этот раз речь идет о международной морской блокаде, но их ждет глубокое разочарование, считает депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Народный фронт" Андрей Тетерук предложил создать вокруг Крыма "токсичную атмосферу", чтобы ликвидировать торговые связи между полуостровом и Турцией. Он призвал добиться международного запрета на обслуживание судов, заходящих в порты Крыма, и арест их капитанов.

"Мы видим попытку организовать международную морскую блокаду полуострова, но, уверен, что киевские власти ждет глубокое разочарование. Их желание полностью изолировать полуостров никогда не сбудется, так как у Крыма с каждым годом становится все больше друзей на международной арене", — сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что всю линейку блокад, которую использовала Украина для "удушения крымчан", полуостров смог пережить без катастроф.

"Все эти "токсичные зоны", блокады, мрачное небо — это завуалированное согласие, что Крым все-таки российский", — подчеркнул Бальбек.

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