Начал с мытья окон: Фридман рассказал, как стал совладельцем "Альфа-Банка"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бизнесмен Михаил Фридман в ходе выступления на форуме "Атланты" рассказал, как с мойщика окон поднялся до совладельца "Альфа-Банка".
Первой должностью Фридмана был инженер-конструктор завода "Электросталь", там он работал в 1986-1988 годах. Первым бизнесом Фридмана был кооператив, который занимался мытьем окон. В то время будущий бизнесмен учился в вузе, кооператив под названием "Курьер" он создал совместно со своими партнерами-друзьями.
Кооператив по мойке окон
"Прихожу я как-то в эту нашу штаб-квартиру — комнату — и говорю: "У меня родилась бизнес-идея — мыть окна". Все от этого отказались, сказали, что глупость. Но в тот момент от замысла до реализации проходили секунды. Мы сразу пошли в ближайший магазин, первый этаж многоэтажного дома. Пришли и говорим: "Мы кооператив, мы моем окна". Женщина-армянка говорит: "Да, как раз вот окна нужно помыть, потому что женщинам работать тяжело". Мы подписали договор, поставили печати. Все очень серьезно", — рассказал он.
Первый взнос составил примерно 100 рублей. Рабочую силу — девушек — наняли из общежития. Им предоставили все необходимое: щетки, тряпки и так далее. На следующий день они пришли мыть окна. "Мыли мы их дня два. Я, правда, особо не мыл, я руководил. Как и сейчас, не изменился", — отметил он.
Однако спустя два дня женщина сказала, что грязь осталась, перемывать окна не стоит, и выгнала их. "А с теми ребятами мы же договаривались, пришлось расплатиться. После этого настроение упало совсем", — поделился он.
Позднее Фридман рассказал эту историю своему знакомому из вуза. Тот предложил ему мыть окна, средства "есть в смете, и их надо потратить, пока не сгорели". "Мы подписали с ними договор, и мы начали драить окна. Он заплатил по безналичному расчету 2000 рублей", — рассказал Фридман.
Чистая прибыль после выплат рабочим зарплат составила 1000 рублей. После этого бизнес начал развиваться. "Мы получали очень большие по тем временам деньги. За месяц я получил 10 тысяч рублей", — поделился бизнесмен. Заработанные деньги он хранил под ванной, поскольку дома с деньгами у него было "сурово". С заработанного он купил поддержанную машину Chevrolet, телевизор Panasonic, видеомагнитофон. "И на этом фантазия моя закончилась. Больше покупать было нечего", — сообщил он.
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Рейтинги телетрансляций съездов народных депутатов того времени сопоставимы с успехом современных развлекательных шоу.
У стендов фотовыставки Агентства печати "Новости" - "СССР: время перемен" в Париже, Франция.
В середине 80-х в стране достиг пика дефицит товаров, рост номинальных доходов и накоплений населения. 19 ноября 1986 года власти приняли закон "Об индивидуальной трудовой деятельности" и разрешили гражданам параллельные заработки в свободное от основной работы время. Через два года был принят Закон СССР "О кооперации в СССР". На прилавках появилась "кооперативная" одежда и обувь. Качество продукции "цеховиков" оставляло желать лучшего, но проблема "нечего надеть" была решена.
Выражение "в магазине что-то выбросили" означало, что что-то очень дефицитное вдруг появилось в продаже. Цена пары импортных сапог могла достигать размеров месячной зарплаты инженера, но за ними все равно выстраивались длинные очереди, в которых "больше двух в одни руки не давали".
"Музыканты за мир". Так назывался первый в СССР Международный фестиваль, который состоялся в мае 1988 года в Зеленом театре Парка Горького. Так случилось, что он проходил в дни исторической встречи Михаила Горбачёва с Рональдом Рейганом в Москве. Целый месяц в ЦПКиО царил дух перемен, о жажде которых в 1986 году впервые спел Виктор Цой.
Зарождение "Альфы"
Год спустя Фридман организовал компанию "Альфа-Фото". Название взяли по фамилии одного из друзей. "Занимались ксероксами, фотооборудованием…. Первый большой заработок — миллион", — сообщил бизнесмен.
Позднее была организована фирма "Альфа-Эко" и структуры по торговле сахаром и коврами, а затем — и другие фирмы.
В конце 1990 года был образован "Альфа-Банк", Фридман стал председателем его совета директоров.
В 1998 году слились "Альфа-Банк" и "Альфа-Капитал", бизнесмен стал председателем совета директоров нового банка.
В настоящее время Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп".
По словам Фридмана, за время своей работы он ни разу не встречался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. "Только в кругу бизнесменов ", — сообщил миллиардер.
На данный момент, по версии журнала Forbes, состояние Фридмана оценивается в 15,3 миллиарда долларов. Он занимает 75-ю строчку в рейтинге этого издания.
Свое состояние Михаил Фридман не собирается передавать своим детям, он также против их участия в бизнесе. "Я не хочу, чтобы их жизнь строилась на достижениях папы", — объяснил бизнесмен, добавив, что его дети могут сами всего добиться, поскольку имеют конкурентное преимущество в виде хорошего образования, возможности советоваться с отцом и знакомства с его кругом.
Состояние миллиардера перейдет в благотворительный фонд, соответствующее соглашение уже заключено. "Пока я сам управляю (средствами — ред.), пока еще могу ", — отметил он.
Глава "Альфа-Групп" Михаил Фридман участвует в международной конференции "Россия и мир: в поисках инновационной стратегии" в рамках Гайдаровского форума. 2011 год