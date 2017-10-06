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Экономика

Начал с мытья окон: Фридман рассказал, как стал совладельцем "Альфа-Банка"

11:5306.10.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМихаил Фридман. Архивное фотоМихаил Фридман. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бизнесмен Михаил Фридман в ходе выступления на форуме "Атланты" рассказал, как с мойщика окон поднялся до совладельца "Альфа-Банка".

Первой должностью Фридмана был инженер-конструктор завода "Электросталь", там он работал в 1986-1988 годах. Первым бизнесом Фридмана был кооператив, который занимался мытьем окон. В то время будущий бизнесмен учился в вузе, кооператив под названием "Курьер" он создал совместно со своими партнерами-друзьями.

Кооператив по мойке окон

"Прихожу я как-то в эту нашу штаб-квартиру — комнату — и говорю: "У меня родилась бизнес-идея — мыть окна". Все от этого отказались, сказали, что глупость. Но в тот момент от замысла до реализации проходили секунды. Мы сразу пошли в ближайший магазин, первый этаж многоэтажного дома. Пришли и говорим: "Мы кооператив, мы моем окна". Женщина-армянка говорит: "Да, как раз вот окна нужно помыть, потому что женщинам работать тяжело". Мы подписали договор, поставили печати. Все очень серьезно", — рассказал он.

Михаил Фридман. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Михаил Фридман не оставит детям большого наследства
Первый взнос составил примерно 100 рублей. Рабочую силу — девушек — наняли из общежития. Им предоставили все необходимое: щетки, тряпки и так далее. На следующий день они пришли мыть окна. "Мыли мы их дня два. Я, правда, особо не мыл, я руководил. Как и сейчас, не изменился", — отметил он.

Однако спустя два дня женщина сказала, что грязь осталась, перемывать окна не стоит, и выгнала их. "А с теми ребятами мы же договаривались, пришлось расплатиться. После этого настроение упало совсем", — поделился он.

Позднее Фридман рассказал эту историю своему знакомому из вуза. Тот предложил ему мыть окна, средства "есть в смете, и их надо потратить, пока не сгорели". "Мы подписали с ними договор, и мы начали драить окна. Он заплатил по безналичному расчету 2000 рублей", — рассказал Фридман.

Чистая прибыль после выплат рабочим зарплат составила 1000 рублей. После этого бизнес начал развиваться. "Мы получали очень большие по тем временам деньги. За месяц я получил 10 тысяч рублей", — поделился бизнесмен. Заработанные деньги он хранил под ванной, поскольку дома с деньгами у него было "сурово". С заработанного он купил поддержанную машину Chevrolet, телевизор Panasonic, видеомагнитофон. "И на этом фантазия моя закончилась. Больше покупать было нечего", — сообщил он.

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В марте 1989 года состоялись выборы Съезда народных депутатов СССР, первые выборы высшего органа власти СССР, на которых избирателям впервые предоставлялся выбор между несколькими кандидатами. Съезд открылся 25 мая 1989 года. Спустя 20 лет после съезда его делегат историк Юрий Афанасьев так характеризовали то время: "Люди надеялись, это был всплеск надежд, что можно жить и по-другому".
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Рейтинги телетрансляций съездов народных депутатов того времени сопоставимы с успехом современных развлекательных шоу.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкУ стендов фотовыставки Агентства печати "Новости" - "СССР: время перемен" в Париже, Франция.У стендов фотовыставки Агентства печати Новости - СССР: время перемен в Париже
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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У стендов фотовыставки Агентства печати "Новости" - "СССР: время перемен" в Париже, Франция.
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© РИА Новости / С. Соловьев
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В середине 80-х в стране достиг пика дефицит товаров, рост номинальных доходов и накоплений населения. 19 ноября 1986 года власти приняли закон "Об индивидуальной трудовой деятельности" и разрешили гражданам параллельные заработки в свободное от основной работы время. Через два года был принят Закон СССР "О кооперации в СССР". На прилавках появилась "кооперативная" одежда и обувь. Качество продукции "цеховиков" оставляло желать лучшего, но проблема "нечего надеть" была решена.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыражение "в магазине что-то выбросили" означало, что что-то очень дефицитное вдруг появилось в продаже. Цена пары импортных сапог могла достигать размеров месячной зарплаты инженера, но за ними все равно выстраивались длинные очереди, в которых "больше двух в одни руки не давали".ГУМ — крупный торговый комплекс в центре Москвы
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выражение "в магазине что-то выбросили" означало, что что-то очень дефицитное вдруг появилось в продаже. Цена пары импортных сапог могла достигать размеров месячной зарплаты инженера, но за ними все равно выстраивались длинные очереди, в которых "больше двух в одни руки не давали".
© РИА Новости / Ю. ГавриловПерейти в фотобанк"Музыканты за мир". Так назывался первый в СССР Международный фестиваль, который состоялся в мае 1988 года в Зеленом театре Парка Горького. Так случилось, что он проходил в дни исторической встречи Михаила Горбачёва с Рональдом Рейганом в Москве. Целый месяц в ЦПКиО царил дух перемен, о жажде которых в 1986 году впервые спел Виктор Цой.На концерте Рок за мир
© РИА Новости / Ю. Гаврилов
Перейти в фотобанк
"Музыканты за мир". Так назывался первый в СССР Международный фестиваль, который состоялся в мае 1988 года в Зеленом театре Парка Горького. Так случилось, что он проходил в дни исторической встречи Михаила Горбачёва с Рональдом Рейганом в Москве. Целый месяц в ЦПКиО царил дух перемен, о жажде которых в 1986 году впервые спел Виктор Цой.
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Зарождение "Альфы"

Год спустя Фридман организовал компанию "Альфа-Фото". Название взяли по фамилии одного из друзей. "Занимались ксероксами, фотооборудованием…. Первый большой заработок — миллион", — сообщил бизнесмен.

Позднее была организована фирма "Альфа-Эко" и структуры по торговле сахаром и коврами, а затем — и другие фирмы.

В конце 1990 года был образован "Альфа-Банк", Фридман стал председателем его совета директоров.

Отделение Альфа-Банка. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Совладельцы "Альфа-банка" подали в суд из-за клеветы в "досье" на Трампа
В 1998 году слились "Альфа-Банк" и "Альфа-Капитал", бизнесмен стал председателем совета директоров нового банка.

В настоящее время Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп".

По словам Фридмана, за время своей работы он ни разу не встречался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. "Только в кругу бизнесменов ", — сообщил миллиардер.

На данный момент, по версии журнала Forbes, состояние Фридмана оценивается в 15,3 миллиарда долларов. Он занимает 75-ю строчку в рейтинге этого издания.

Свое состояние Михаил Фридман не собирается передавать своим детям, он также против их участия в бизнесе. "Я не хочу, чтобы их жизнь строилась на достижениях папы", — объяснил бизнесмен, добавив, что его дети могут сами всего добиться, поскольку имеют конкурентное преимущество в виде хорошего образования, возможности советоваться с отцом и знакомства с его кругом.

Состояние миллиардера перейдет в благотворительный фонд, соответствующее соглашение уже заключено. "Пока я сам управляю (средствами — ред.), пока еще могу ", — отметил он.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГлава "Альфа-Групп" Михаил Фридман участвует в международной конференции "Россия и мир: в поисках инновационной стратегии" в рамках Гайдаровского форума. 2011 год
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава "Альфа-Групп" Михаил Фридман участвует в международной конференции "Россия и мир: в поисках инновационной стратегии" в рамках Гайдаровского форума. 2011 год
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