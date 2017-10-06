В России не планируют вводить ограничения на экспорт зерна

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские власти не планируют возвращать экспортную пошлину на пшеницу, вероятность введения других количественных или таможенно-тарифных ограничений на рынке также крайне низка, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Но мы не хотим этого делать. Вы должны понять, что есть четкий сигнал на обозримое будущее: у нас нет никаких планов по введению экспортной пошлины на зерно. Это может быть исключительно форс-мажорной мерой в самой критической ситуации, самой последней мерой, которая могла бы применяться на российском зерновом рынке с учетом текущей ситуации", — добавил вице-премьер.
"Подобные ситуации могут повторяться, но вероятность сочетания всех факторов одновременно очень низка. Так же точно крайне низка вероятность введения количественных или таможенно-тарифных ограничений на зерновом рынке. Но никогда нельзя исключать дождя, града и повышения налогов. Это жизнь, так что просьба относиться к этому достаточно спокойно", — подчеркнул Дворкович.