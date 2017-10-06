В России не планируют вводить ограничения на экспорт зерна

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские власти не планируют возвращать экспортную пошлину на пшеницу, вероятность введения других количественных или таможенно-тарифных ограничений на рынке также крайне низка, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Было сказано про экспортную пошлину, что она нулевая, но может быть введена. Да, если бы ее не было, она все равно могла бы быть введена. Это иллюзия, что если ее вообще нет, она не может быть введена, если она нулевая, она не может быть введена. В любой момент, это понятно", — сказал Дворкович, выступая на съезде Российского зернового союза в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2017".

"Но мы не хотим этого делать. Вы должны понять, что есть четкий сигнал на обозримое будущее: у нас нет никаких планов по введению экспортной пошлины на зерно. Это может быть исключительно форс-мажорной мерой в самой критической ситуации, самой последней мерой, которая могла бы применяться на российском зерновом рынке с учетом текущей ситуации", — добавил вице-премьер.

Он напомнил, что 2014 год был критическим для российской экономики в целом: одновременно были введены санкции, упали цены на энергоресурсы и курс рубля. В результате в начале 2015 года и была введена экспортная пошлина на пшеницу.

"Подобные ситуации могут повторяться, но вероятность сочетания всех факторов одновременно очень низка. Так же точно крайне низка вероятность введения количественных или таможенно-тарифных ограничений на зерновом рынке. Но никогда нельзя исключать дождя, града и повышения налогов. Это жизнь, так что просьба относиться к этому достаточно спокойно", — подчеркнул Дворкович.