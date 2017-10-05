Гурьев: аграрии России закупили в 2017 г рекордный объем минудобрений

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские сельхозпроизводители приобрели в 2017 году рекордный за последние 20 лет объем минеральных удобрений — на начало октября он составил 3 миллиона тонн действующего вещества с учетом остатков 2016 года, сообщил на агрофоруме "Золотая осень" генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"В этом году, впервые за последние 20 с небольшим лет, зафиксирован рекорд по приобретению удобрений — 3 миллиона тонн действующего вещества на начало октября с учетом остатков 2016 года. Это еще и на 323 тысячи тонн д. в. больше, чем на соответствующую дату 2016 года", — приводит пресс-служба "ФосАгро" слова Гурьева.

Он отметил, что российские аграрии смогли значительно увеличить закупку удобрений во многом благодаря государственной политике и поддержке со стороны производителей удобрений. В настоящее время уже началась отгрузка удобрений к сезонным полевым работам 2018 года.

"Для Группы "ФосАгро" российский рынок, где она является крупнейшим поставщиком всех видов удобрений, выступает неизменным и стратегическим приоритетом" — подчеркнул Гурьев.

В свою очередь, генеральный директор компании-поставщика удобрений на внутренний рынок "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк сообщил, что компания намерена продолжать диверсификацию сбытовой сети на основе объединения продаж и сопутствующих сервисных функций.

"Сегодня логистические центры "ФосАгро-Регион" предоставляют сельхозпроизводителям весь комплекс услуг, включая агрономическую поддержку, направленную на полное раскрытие потенциала удобрений "ФосАгро" для повышения урожайности и качества культур", — привели в пресс-службе слова Вовка.

Так, в сентябре начал работу современный логистический центр в Брянской области, обеспечивающий потребности аграриев в услугах по хранению, фасовке и доставке всего ассортимента продукции "ФосАгро", включая жидкие комплексные удобрения.