Банки не должны сейчас уходить из Каталонии, заявил испанский депутат

МАДРИД, 5 окт – РИА Новости. Перенос штаб-квартир банков из Каталонии в другие испанские регионы может привести к нежелательным финансовым последствиям и панике вкладчиков, считает депутат испанского конгресса депутатов, представитель коалиции "Объединившись, можем" Шавьер Доменек.

Один из крупнейших банков Испании Banco Sabadell обсуждает возможность переноса штаб-квартиры из Барселоны в связи с политической напряженностью после проведения референдума о независимости Каталонии. В четверг вечером планируется заседание руководства банка, в качестве нового адреса для штаб-квартиры рассматриваются Мадрид и Аликанте. Идею о возможном переводе штаб-квартиры также обсуждают в другом крупном испанском банке Caixa Bank, однако официально факт обсуждения этой идеи банк пока не подтверждает.

"Мало в жизни есть чего-то более трусливого, чем деньги. В ситуациях сильной политической нестабильности деньги предпочитают уходить. Однако важно, чтобы банки не ушли из Каталонии сейчас. Думаю, не стоит предпринимать резких шагов, это может привести к нежелательным последствиям", — заявил Доменек на пресс-конференции в Мадриде.

Он предположил, что переносы штаб-квартир могут привести к тому, что вкладчики начнут выводить деньги. "Сейчас надо работать над поиском посредников, над поиском решений, над деэскалацией ситуации, которую мы переживаем", — добавил депутат из Каталонии.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Заседание парламента Каталонии, на котором может быть провозглашена независимость в одностороннем порядке, должно состояться 9 октября. Это заседание в четверг "заблокировал" Конституционный суд Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным во вторник заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".