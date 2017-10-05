Эксперт допустил возможность грандиозного падения цен на гречку

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Урожай гречихи в России в 2017 году может быть грандиозным, что повлечет за собой соответствующее снижение цен на эту культуру, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Еще одна проблемная культура — это гречиха. Если Алтайский край соберет из-под снега, который выпал, но растаял, если он благополучно соберет то, что там посеяно, нас ожидает грандиозный урожай этой культуры и соответствующее возможное грандиозное снижение цен, которое довольно больно ударит по карману производителей", — сказал Рылько, выступая на конференции в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2017".

Во вторник глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев сообщил РИА Новости, что Россия в 2017 году может получить рекордный урожай гречихи. По оценке Минсельхоза, урожай этой культуры может составить 1,4 миллиона тонн. По данным Росстата, валовый сбор гречихи в 2016 году составил 1,186 миллиона тонн, годом ранее — 861,2 тысячи тонн.

При этом Российский зерновой союз (РЗС) оценивал внутренние потребности страны в гречихе в 700 тысяч тонн. Глава РЗС Аркадий Злочевский в среду сообщил журналистам, что урожай гречихи в России в 2017 году может составить 1,6 миллиона тонн.