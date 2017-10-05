Эксперт допустил возможность грандиозного падения цен на гречку

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Урожай гречихи в России в 2017 году может быть грандиозным, что повлечет за собой соответствующее снижение цен на эту культуру, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
Во вторник глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев сообщил РИА Новости, что Россия в 2017 году может получить рекордный урожай гречихи. По оценке Минсельхоза, урожай этой культуры может составить 1,4 миллиона тонн. По данным Росстата, валовый сбор гречихи в 2016 году составил 1,186 миллиона тонн, годом ранее — 861,2 тысячи тонн.
При этом Российский зерновой союз (РЗС) оценивал внутренние потребности страны в гречихе в 700 тысяч тонн. Глава РЗС Аркадий Злочевский в среду сообщил журналистам, что урожай гречихи в России в 2017 году может составить 1,6 миллиона тонн.