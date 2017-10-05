В ФАС не ждут роста цен на бензин после повышения акциза

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Повышение акцизов на топливо в РФ в 2018 году не приведет к росту цен на бензин, считает замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Те уровни, которые сейчас обсуждаются, вписываются в темпы инфляции. В этом смысле, это не может повлиять. Тенденция, которая существует в течение последних лет, нет оснований, чтобы она изменилась, то есть цены могут меняться близко к темпам инфляции", — сказал Голомолзин РИА Новости.

Он добавил, что рост акцизов является одним из факторов, влияющим на цены, но не окажет решающего воздействия.

Правительство РФ на заседании в сентябре одобрило рост акцизов на бензин на 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года.

По расчетам Минфина, увеличение ставки акцизов на бензин в 2018 году даст бюджету РФ дополнительно 25,3 миллиарда рублей, в 2019 году — 44,4 миллиарда рублей, говорится в материалах приложения к бюджету на 2018-2020 годы.