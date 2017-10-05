Олег Тиньков объявил о запуске виртуального оператора "Тинькофф-мобайл"

СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Новый виртуальный оператор "Тинькофф-мобайл" будет запущен через два месяца на сетях "Ростелекома", заявил основатель и основной акционер "Тинькофф банка" Олег Тиньков.

"Ростелеком" в ноябре прошлого года начал предоставление услуг мобильной связи по модели "виртуального оператора" в федеральном масштабе — в 65 регионах, где присутствует сеть Tele2. Виртуальные сотовые операторы не обладают собственной сетью, а используют инфраструктуру классических игроков и оказывают услуги под собственным брендом.

"Через два месяца мы запускаем "Тинькофф-мобайл", мы хотим быть телеком-компанией… Хотим на сетях "Ростелекома", в том числе и Tele2", — заявил Тиньков в четверг, выступая на форуме Finopolis.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование". Чистая прибыль TCS Group по МСФО по итогам первого квартала 2017 года выросла в 1,8 раза в годовом выражении и составила 3,4 миллиарда рублей.