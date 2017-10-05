Кудрин предложил бюджетный маневр для дополнительного роста экономики

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Перераспределение ресурсов от "силовых" статей бюджета РФ к расходам на социальную сферу и инфраструктуру могло бы повысить долгосрочные темпы экономического роста на 0,8 процентного пункта, что за 20-30 лет позволит дополнительно увеличить ВВП на 20-25%, отмечает глава фонда ЦСР Алексей Кудрин в статье "Бюджетная политика как источник экономического роста", написанной для журнала "Вопросы экономики" совместно с Александром Кнобелем из Института экономической политики Гайдара.

Эксперты отмечают, что в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры снижение расходов бюджета может иметь стабилизирующий эффект, однако с точки зрения влияния на рост экономики оптимально снижать в первую очередь непроизводительные расходы (на национальную оборону, на безопасность и правоохранительную деятельность), одновременно увеличивая либо, по меньшей мере, не снижая производительные расходы (на образование, здравоохранение, транспорт и дорожное строительство).

Оптимизация "несиловых" статей может сместить структуру расходов бюджета в сторону непроизводительных, что вряд ли будет способствовать увеличению темпов долгосрочного экономического роста, полагают авторы статьи.

"Согласно нашим расчетам, перераспределение ресурсов от непроизводительных расходов к производительным в результате "бюджетного маневра" могло бы повысить краткосрочный темп экономического роста на 0,4 процентного пункта (на горизонте 5-7 лет среднегодовые темпы роста могли быть выше на 0,4 процентного пункта)", — говорится в исследовании.

Кудрин и Кнобель отмечают, что обеспечение безопасности при внутренних и внешних угрозах, в том числе за счет финансирования "силовых" статей, — необходимое условие устойчивого функционирования государства и поддержания социально-экономической стабильности. "Тем не менее следует взвешенно подходить к определению необходимого уровня непроизводительных трат, понимая "цену", которую приходится платить обществу за ту или иную структуру бюджетных расходов", — считают они.

"Долгосрочное перераспределение ресурсов от непроизводительных расходов к производительным могло бы повысить долгосрочные темпы экономического роста на 0,8 процентного пункта, что за 20-30 лет позволит увеличить ВВП на 20-25%", — заключают авторы статьи.