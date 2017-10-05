Глава МЭР назвал риски для российской экономики

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Волатильность цен на нефть остается риском для экономики РФ, но бюджет и платежный баланс уже устойчивы при цене нефти в 40 долларов за баррель, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на российско-саудовском инвестфоруме.
В рамках этих операций Минфин покупает валюту на внутреннем рынке в размере дополнительных нефтегазовых доходов и ценой отсечения взяты 40 долларов за баррель, напомнил Орешкин.
"Уже сейчас в России бюджет и платежный баланс чувствуют себя устойчиво при цене нефти 40 долларов за баррель", — добавил он.
В среднесрочной перспективе Россия будет стремиться снизить зависимость экономики от нефти, диверсифицировать структуру экономики и развивать человеческий капитал, заключил Орешкин.
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