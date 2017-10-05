Глава МЭР назвал риски для российской экономики

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Волатильность цен на нефть остается риском для экономики РФ, но бюджет и платежный баланс уже устойчивы при цене нефти в 40 долларов за баррель, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на российско-саудовском инвестфоруме.

"В текущий момент внешнеэкономические условия складываются относительно благоприятно, соглашение по сокращению добычи нефти, в котором Россия и Саудовская Аравия являются ключевыми участниками, позволило стабилизировать ситуацию, но все равно волатильность цен на нефть остаётся фактором риска, поэтому в этом году мы ввели новую конструкцию правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику", — сказал Орешкин.

В рамках этих операций Минфин покупает валюту на внутреннем рынке в размере дополнительных нефтегазовых доходов и ценой отсечения взяты 40 долларов за баррель, напомнил Орешкин.

"Уже сейчас в России бюджет и платежный баланс чувствуют себя устойчиво при цене нефти 40 долларов за баррель", — добавил он.

В среднесрочной перспективе Россия будет стремиться снизить зависимость экономики от нефти, диверсифицировать структуру экономики и развивать человеческий капитал, заключил Орешкин.

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