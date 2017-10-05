Договоренность ОПЕК+ достигла цели, заявили в Саудовской Аравии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Договоренность ОПЕК+ достигла цели, стабилизировав цены на нефть, заявил в ходе российско-саудовского инвестиционного форума министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы достигли стабилизации цен на нефтяном рынке. Хочу высказать свою благодарность коллеге — министру энергетики РФ Александру Новаку — за его главную роль, за достижение этих целей", — сказал саудовский министр.

"Все договоренности, соглашения, которые были между нашими странами, и в том числе с ОПЕК достигли своих целей. Мы достигли того, что цены на нефть стабилизировались. В общем это все привело к увеличению экономических показателей в наших странах. А также дает нам хорошую опору для построения хороших отношений между нашими странами", — подытожил аль-Фалих.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.