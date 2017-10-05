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Экономика

"Ъ": операторы связи просят налоговых льгот и отсрочки "закона Яровой"

Сюжет:
Принятие "пакета Яровой" (72)
09:0805.10.2017
(обновлено: 09:10 05.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСмартфон. Архивное фотоСмартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рабочая группа по программе "Цифровая экономика", в которую входят операторы связи, предложила отсрочить реализацию "закона Яровой" и ввести для отрасли налоговые льготы, пишет в четверг газета "Коммерсант".

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Как отмечает издание, это должно стимулировать инвестиционную активность, в том числе в отношении сетей 5G. Рабочая группа, которую возглавляет "Ростелеком", подготовила план мероприятий на 2017–2020 годы, пишет газета. В числе мер по "улучшению инвестиционного климата в телеком-секторе" в плане указана отсрочка реализации "закона Яровой", который с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании и операторов до шести месяцев хранить содержание сообщений пользователей, включая текст, голос и видео. Затраты операторов на его исполнение к 1 января 2019 года оценивались РСПП более чем в 17 триллионов рублей.

Рабочая группа также предлагает снизить для операторов ставку по налогу на прибыль с 20% до 12,5%, освободить их от уплаты налога на имущество инвестиционных объектов, увеличить срок действия лицензий, снизить отчисления в резерв универсального обслуживания, уменьшить плату за частоты 5G и понизить таможенные пошлины на телекоммуникационное оборудование.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце июля сообщил, что утвердил программу "Цифровая экономика", которая рассчитана на период до 2024 года. Она разделена на пять направлений, по каждому из которых рабочие группы при центрах компетенций готовят планы мероприятий. Замминистра связи Алексей Козырев рассказал газете, что ждет подготовленные планы в четверг. Он отметил, что для того, чтобы решить вопрос о необходимости новых налоговых льгот, Минкомсвязи нужно изучить предложения отрасли и согласовать это с Минфином. В Минфине изданию сообщили, что предложения официально в ведомство не поступали.

В "Мегафоне" газете пояснили, что за последние годы законодательством на операторов возложены требования, исполнение которых сопряжено с крупными затратами, необходимы меры экономического и налогового стимулирования. В "Вымпелкоме" отметили, что "приветствуют такой подход к мотивации и поддержке бизнеса в рамках реализации программы".

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