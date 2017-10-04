Путин оценил ситуацию на мировом рынке энергоресурсов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Есть все основания полагать, что ситуация на мировом рынке энергоресурсов будет сбалансирована, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с завершающим словом на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Уверен, это очевидный факт — потребности в энергоресурсах будут только расти. Это касается и углеводородного сырья, и возобновляемых видов энергии. Углеводороды будут востребованы еще на протяжении долгих десятилетий… Необходимость их использования будет очевидной и будет возрастать", — сказал Путин, подводя итоги заседания.

"Ситуация на мировых рынках будет зависеть от взвешенного подхода стран-производителей, но последние наши договоренности с ОПЕК и с другими странами, добывающими энергоресурсы, но не входящими в ОПЕК, показывают, что эти договоренности возможны. И вот так ответственно Россия намерена себя вести и в будущем, и на мой взгляд, у нас есть все основания полагать, что ситуация на мировом рынке энергоресурсов будет в ближайшее время сбалансированной", — сказал президент.