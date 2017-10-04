Путин не исключил возможности продления договоренностей ОПЕК+

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным продление договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, но судить нужно будет по ситуации на рынке.

"Будем ли мы продлевать эти договоренности или нет, будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на мировом рынке, в принципе, я такого не исключаю, но мы будем исходить из тех реалий, которые сложатся… в 2018 году", — заявил Путин на пленарном заседании в рамках международного форума по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".