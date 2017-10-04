Песков отметил важность развития энергетики в России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность российской энергетики, обеспечивающей инновационное развитие страны.

"Мы знаем, что энергетика — это одна из важнейших и системообразующих отраслей всего нашего хозяйства, всей нашей экономики… это то, что обеспечивает движение всей экономики и то, что является залогом нашего инновационного развития. Поэтому энергетика — это наше все", — сказал Песков на церемонии награждения конкурсантов премии Медиатэк на полях Российской энергетической неделе.

Он также отметил динамичное развитие СМИ, которые приобретают мультимедийный формат.

"Те СМИ, которые не могут угнаться за этим мультимедийными современным форматом, они отстают и в последствии умирают", — добавил он.

Песков также отметил региональные СМИ, специализирующиеся на энергетике.

"Они (региональные СМИ) действительно идут в ногу со временем, они представляют собой ультрасовременные СМИ, в контексте энергетических дел они задают очень высокую планку в плане специализации, потому что писать и освещать энергетику без понимания сути происходящего… невозможно", — отметил Песков.