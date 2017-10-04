"Лаборатория Касперского" заявила об изменении стратегии работы в США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" не намерена уходить с американского рынка из-за запрета на использование ее продукции в госучреждениях страны, но меняет свою стратегию развития в США, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Евгений Касперский.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Американский рынок – стратегический для нашей компании, и мы намерены на нем продолжать развиваться и продолжать предоставлять нашим клиентам лучшую на рынке защиту. При этом нас и так почти нет в госсекторе. Продажи госорганам важны для нас с точки зрения престижа. С точки зрения финансовой — это сейчас практически ноль", — заявил Касперский.

Он рассказал, что в настоящее время компания меняет стратегию развития в США. В следующем году "Лаборатория Касперского" планирует открыть в Северной Америке три офиса: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.

"Мы переносим наши активности из одних точек в другие, развиваем сеть продаж, хотим быть ближе к нашим клиентам…. Нельзя недооценивать пользователей – несмотря ни на что мы всегда будем ориентироваться на вечные ценности", — подчеркнул собеседник агентства.

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