В Крыму рассказали, как будут укреплять финансовую систему региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. В силу отсутствия в крымском регионе крупных российских банков, принято решение параллельно внедрять новые механизмы для укрепления финансовой системы, сообщил министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.
В частности, для кредитования регионального сектора экономики избран путь повышения капитализации якорных крымских банков. Это РНКБ, как основной игрок на банковском рынке, и "Генбанк", который фактически передан под управление группе "Россия".
"Параллельно с этим внедряется система микрофинансирования, Центробанком РФ развивается система облигационного рынка на территории Крыма, создается система закрытых паевых фондов для финансирования крымских проектов", — сказал Мельников в интервью РИА Новости.
По его словам, все в одночасье не рождается, к этому надо идти планомерно.
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