В Крыму рассказали, как будут укреплять финансовую систему региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. В силу отсутствия в крымском регионе крупных российских банков, принято решение параллельно внедрять новые механизмы для укрепления финансовой системы, сообщил министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

По его словам, любой регион конкурирует за приход крупных финансовых игроков. Эта же задача по-прежнему актуальна и для Крыма. Но республика не занимает выжидательную позицию, а ищет новые механизмы.

В частности, для кредитования регионального сектора экономики избран путь повышения капитализации якорных крымских банков. Это РНКБ, как основной игрок на банковском рынке, и "Генбанк", который фактически передан под управление группе "Россия".

"Параллельно с этим внедряется система микрофинансирования, Центробанком РФ развивается система облигационного рынка на территории Крыма, создается система закрытых паевых фондов для финансирования крымских проектов", — сказал Мельников в интервью РИА Новости.

По его словам, все в одночасье не рождается, к этому надо идти планомерно.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>