В Крыму предложили усовершенствовать свободную экономическую зону

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Механизмы крымской свободной экономической зоны (СЭЗ) пока неидеальны, поправки по ее усовершенствованию уже переданы в правительство РФ, сообщил министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

"Пока нет (неидеальна) Но она позволяет провести модернизацию многих крымских компаний", — сказал Мельников в интервью РИА Новости.

По его словам, на сегодня фактически участие в свободной экономической зоне носит заявительный характер.

"У нас нет полномочий, как у администратора этой системы, проводить оценку инвестиционных проектов. Хотя теперь, я думаю, что мы уже созрели до стадии, когда Крыму нужен не любой, а качественный инвестор. Мы предлагаем увеличить сроки для рассмотрения заявок и осмысления инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в рамках СЭЗ", — отметил министр.

Мельников подчеркнул, что поправки уже переданы на рассмотрение в Министерство экономического развития РФ.

Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.