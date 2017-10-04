Власти Крыма не видят необходимости в создании оффшорной зоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявил, что не видит целесообразности в создании на полуострове оффшорной зоны.

"У нас свободная экономическая зона с очень мягким налоговым климатом, и я думаю, что этого достаточно", — сказал Мельников в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, власти республики готовы консультировать иностранные компании, как инвестировать в Крым, не афишируя своего присутствия.

"Инструменты для этого есть. Вполне возможно, на уровне федерального законодательства могла бы быть усилена составляющая, связанная с обеспечением конфиденциальности информации о инвесторах, которые заходят в Крым", — подчеркнул министр.

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