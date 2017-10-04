Ткачев заявил, что Россия может стать ведущей аграрной державой в мире

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия в этом году готовится к очередному рекорду по урожаю зерновых в 128 миллионов тонн и рассчитывает вернуть статус мирового лидера по экспорту пшеницы, рассказал в интервью газете "Известия" министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев накануне главной агропромышленной выставки "Золотая осень-2017".

"Такому росту поспособствовали два фактора. Во-первых, беспрецедентная поддержка государства. Во-вторых, применение современных технологий производства, обеспечение необходимым количеством техники и удобрений. Чудес не бывает. Мы шли к этому постепенно, осознанно. И не один год. В этом сезоне планируем собрать 128 миллионов тонн зерна и надеемся, что Россия вернет первенство по экспорту пшеницы", — заявил он.

Как отметил Ткачев, доля продовольственной пшеницы в общем урожае достигала 70%, что выше уровня прошлого года. Касаясь увеличения в этом году экспорта продуктов питания в страны ЕАЭС, министр пояснил, что по итогам семи месяцев экспорт в страны ЕАЭС вырос на 22% и достиг 1,6 миллиарда долларов. Он отметил, что растущий экспорт продовольствия составляет 11,5 миллиардов долларов, в случае сохранения темпов роста экспорт превысит 20 миллиардов долларов. По словам министра, рост экспорта продуктов питания не приведет к повышению цен на внутреннем рынке России.

Говоря о субсидировании сельхозотрасли в 2018 году, Ткачев сообщил, что по поручению президента и правительства финансирование отрасли сохранится на уровне нынешнего года — это 242 миллиарда рублей. Такая сумма, по его словам, позволит сохранить объемы финансирования по большинству направлений поддержки, а также обеспечить обслуживание выданных в этом году льготных кредитов в полном объеме.

Ткачев также отметил, что с первого декабря планируется полностью ограничить импорт мясокостной муки из санкционных стран. По словам министра, за последние 10 лет в России выросли объемы производства, прежде всего, свинины и мяса птицы, а благодаря развитию глубокой переработки выросли и объемы производства мясокостной муки. Россия производит ее в объеме порядка 370 тысяч тонн.

Комментируя введение с первого января 2018 года электронной ветеринарной сертификации, министр сообщил, что это не приведет к попаданию на рынок некачественной продукции. По словам Ткачева, уполномоченные лица предприятий будут выдавать сертификаты только на продукцию животного происхождения, подвергнутую тепловой обработке, а также на рыбу. Выдаваться они будут только на продукцию или сырье, прошедшие установленные ветеринарным законодательством процедуры подтверждения безопасности.

Как рассказал министр, к ветеринарам при аттестации будет предъявляться перечень требований, исходящий из их образования и опыта работы. Сейчас Россельхознадзор проводит для них серию семинаров в регионах.