В Якутии предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения в часы пик

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "Якутскэнерго" предупредило о возможных временных ограничениях электроснабжения на период максимальных суточных нагрузок из-за плановых работ на местных ГРЭС, говорится в сообщении компании.

"На Якутской ГРЭС-2 ведется комплексное опробование работы оборудования и совместной эксплуатации Якутской ГРЭС и ЯГРЭС-2, которое продлится до конца октября. В связи с этим в Якутске и центральных районах республики возможны временные ограничения электроснабжения в период суточных максимумов нагрузок", — отмечается в сообщении.

Из-за аварии на Якутской ГРЭС 1 октября без электричества и теплоснабжения остались более 300 тысяч жителей Якутска и пригорода. Экстренный запуск Якутской ГРЭС-2, которая находится в высокой степени готовности, но еще не введена в эксплуатацию, позволил восстановить электроснабжение в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах.

В настоящий момент на ГРЭС-2 ведутся пусконаладочные работы, завершить которые планируется в течение октября.