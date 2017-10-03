В Якутии предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения в часы пик

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "Якутскэнерго" предупредило о возможных временных ограничениях электроснабжения на период максимальных суточных нагрузок из-за плановых работ на местных ГРЭС, говорится в сообщении компании.
Из-за аварии на Якутской ГРЭС 1 октября без электричества и теплоснабжения остались более 300 тысяч жителей Якутска и пригорода. Экстренный запуск Якутской ГРЭС-2, которая находится в высокой степени готовности, но еще не введена в эксплуатацию, позволил восстановить электроснабжение в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах.
В настоящий момент на ГРЭС-2 ведутся пусконаладочные работы, завершить которые планируется в течение октября.