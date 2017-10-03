Иностранные компании изучают инвестиционный потенциал Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 3 окт — РИА Новости. Представители ряда крупных зарубежных компаний приехали в Тюменскую область, чтобы познакомиться с инвестиционным потенциалом региона и наладить деловые контакты. В частности, они оценят работу двух индустриальных парков и промышленной площадки в Тобольске, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В числе перспективных направлений для совместной работы — машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, текстильное и швейное производство, АПК, фармацевтика", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что американский производитель кормовых добавок Cargill готовится открыть производство на базе тюменского индустриального парка. Немецкая компания DynaEnergetics работает в регионе с 2011 года и уже построила две очереди завода по производству перфорационных систем и оборудования к ним.

"Мы с самого первого шага увидели поддержку, которую здесь оказывают инвесторам. Это и стало главным фактором при выборе места для бизнеса. Нас сопровождали, помогали решать административные вопросы. Плюс то, что основная добыча нефти и газа сосредоточена на севере Тюменской области — это упрощает поставки, логистику, открывает большие возможности", — сказал гендиректор компании DynaEnergetics Сибирь Вильгельм Зонненберг.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, иностранные инвесторы уверенно чувствуют себя в регионе, удовлетворены мерами господдержки и поэтому всегда доводят проекты до конца.

"Иностранные инвесторы сохранили интерес к Тюменской области. Мы со своей стороны демонстрируем, что мы открыты, у нас ничего не поменялось, мы показываем те площадки, на которых они могут разместить свое производство. У нас выстроен достаточно продуктивный диалог с дипломатическими представительствами ряда иностранных государств", — сказал глава региона.

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