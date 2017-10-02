Туркмения приветствует расширение российских компаний на своем рынке

Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время официальной встречи в дворцовом комплексе президента Туркмении им. Огузхана в Ашхабаде. 2 октября 2017

Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время официальной встречи в дворцовом комплексе президента Туркмении им. Огузхана в Ашхабаде. 2 октября 2017

АШХАБАД, 2 окт — РИА Новости. Туркмения приветствует расширение деятельности крупных российских компаний на рынке страны, заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

"Туркменистан приветствует расширение деятельности крупных российских компаний на туркменском рынке",- сказал Бердымухамедов.

Путин в понедельник прибыл с визитом в Ашхабад. Главы государств на переговорах рассмотрели ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

В апреле этого года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между РФ и Туркменией. Оба государства считают друг друга стратегическими партнерами, между Москвой и Ашхабадом действуют порядка 150 соглашений.