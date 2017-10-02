Сербия и Россия планируют начать сотрудничество в космической сфере

БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Экономическое сотрудничество Белграда и Москвы растет по многим направлениям, новой сферой взаимодействия может стать применение высоких технологий российской космической отрасли в Сербии, заявил РИА Новости первый вице-премьер республики и глава МИД Ивица Дачич.

Дачич посетил Москву в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Сербии, сопредседателем которой он является. В ходе визита сербский министр иностранных дел также провел встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

"Мы с удовольствием констатировали, что наше экономическое сотрудничество развивается, внешнеторговый оборот растет. В прошлом году он составил 2 миллиарда 100 миллионов евро, а за первые семь месяцев этого года он уже составил 1 миллиард и 350 миллионов, так что 2017 будет успешнее 2016-го", — сообщил Дачич агентству.

По его словам, на межправкомиссии речь шла о сотрудничестве в сфере энергетики, сельского хозяйства, об инвестициях, потому что "существует достаточно компаний, которые хотели бы вместе с сербскими партнерами строить свои предприятия в Сербии и работать на третьих рынках". Новой темой стало сотрудничество в области высоких технологий, в частности в космической области.

"Речь идет о данных, которые могут быть получены из космоса с помощью дистанционного зондирования земли, что позволяет узнать, где лучше выращивать определенные сельскохозяйственные культуры. Например, можно установить, сколько точно воды содержится в той или иной почве", — уточнил первый заместитель главы правительства Сербии.

В свою очередь, Рогозин, который является сопредседателем российско-сербской межправкомиссии, также сообщил на встрече с Дачичем, что Россия и Сербия готовы развивать сотрудничество в области использования космического пространства и инноваций.