Санация Бинбанка и "Открытия" не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Банк России не видит риски ускорения инфляции в связи с санацией Бинбанка и "ФК Открытие", сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"И таким образом, влияния ни на процентные ставки, ни в конечном итоге на инфляцию не будет", — пояснила первый зампред ЦБ.
Банк России также не видит влияния на инфляцию из-за профицита ликвидности в банковской системе, добавила Юдаева. "Сейчас у нас нет никаких проблем с тем, чтобы стерилизовывать профицит ликвидности, и влияния на инфляцию мы не видим, как и на процентные ставки, поэтому эффектов практически нет", — отметила она.
На этом фоне прозвучал ряд заявлений о возможном ускорении инфляции в РФ из-за предстоящих вливаний в капитал этих банков со стороны ЦБ. А главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев заявил РИА Новости, что рублевым заемщикам приходится платить повышенными ставками по кредитам за бесплатное вливание триллионов рублей в капитал проблемных банков, которые спасает ЦБ.