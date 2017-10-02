Санация Бинбанка и "Открытия" не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Банк России не видит риски ускорения инфляции в связи с санацией Бинбанка и "ФК Открытие", сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Нет, не видим рисков ускорения инфляции в связи с этим. Эти средства (на поддержку "ФК Открытие" и Бинбанка — ред.) будут стандартным образом стерилизованы, это наши стандартные операции", — сказала Юдаева.

"И таким образом, влияния ни на процентные ставки, ни в конечном итоге на инфляцию не будет", — пояснила первый зампред ЦБ.

Банк России также не видит влияния на инфляцию из-за профицита ликвидности в банковской системе, добавила Юдаева. "Сейчас у нас нет никаких проблем с тем, чтобы стерилизовывать профицит ликвидности, и влияния на инфляцию мы не видим, как и на процентные ставки, поэтому эффектов практически нет", — отметила она.

ЦБ в конце августа сообщил о санации банка "ФК Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), предоставив банку средства на поддержание ликвидности и на докапитализацию, в середине сентября регулятор принял решение о санации Бинбанка.

На этом фоне прозвучал ряд заявлений о возможном ускорении инфляции в РФ из-за предстоящих вливаний в капитал этих банков со стороны ЦБ. А главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев заявил РИА Новости, что рублевым заемщикам приходится платить повышенными ставками по кредитам за бесплатное вливание триллионов рублей в капитал проблемных банков, которые спасает ЦБ.