Силуанов спрогнозировал рост цены на нефть после ее снижения до $40

РИА Новости. ЦЕНА НЕФТИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ, ЕСЛИ И СНИЗИТСЯ НИЖЕ $40 ЗА БАРРЕЛЬ, ТО ПРОДЕРЖИТСЯ НА ТАКОМ УРОВНЕ НЕДОЛГО — СИЛУАНОВ