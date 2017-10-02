Босния должна России около 97 миллионов долларов, заявил посол в Сараево

БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Босния и Герцеговина (БиГ) остается должна России около 97 миллионов долларов за поставки газа в 1990-е годы, однако российская сторона не намерена угрожать санкциями ради ускорения выплаты, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сараево Петр Иванцов.

По словам дипломата, первоначально существовал долг в 104 миллиона долларов за российский газ, поставленный в БиГ в период конфликта 1992-95 годов.

"К настоящему моменту долг сокращен до порядка 97 миллионов. Это произошло потому, что была разработана схема выплат между "Газпромом" и "БХ-Гас" и "Энергоинвестом" — боснийскими организациями, которые отвечают за этот долг", — сказал посол.

Он пояснил, что за прошедший период семь миллионов долларов были выплачены следующим образом: за каждые поставленные 1000 кубических метров газа в счет долга выплачивается по пять долларов.

"Схема работает, но она, конечно, не быстрая", — отметил Иванцов.

Давления не будет, но выплаты можно ускорить

Дипломат указал, что вопрос не носит межгосударственного характера и стоит в плоскости коммерческих взаимоотношений между "Газпромом" и боснийскими организациями, которые занимаются поставками газа в страну.

"Каких-либо оснований считать, что мы будем жестко давить на БиГ или применять санкции в этих вопросах, нет. Мы не используем санкционное оружие и тем более не делали и не будем делать этого против Боснии и Герцеговины", — подчеркнул Иванцов.

На последнем заседании двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в мае этого года, по словам посла, с российской стороны было высказано пожелание, чтобы боснийцы подумали о том, как ускорить выплату газового долга.

"Тем более, что и они понимают, такая проблема есть. В рамках межправкомиссии создается специальная группа по энергетике, и я думаю, что газовый долг будет одним из тех вопросов, которые там будут рассматриваться", — сказал Иванцов.

Посол также напомнил, что Россия полностью выплатила БиГ свой клиринговый долг в 125 миллионов долларов. Деньги были переведены в начале августа этого года. Указанная сумма приходилась на БиГ в связи с торговыми операциями между бывшим СССР и бывшей Югославией.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.