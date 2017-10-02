На Камчатке охотничьи угодья включили в программу "дальневосточный гектар"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт – РИА Новости. Земли охотничьих угодий площадью более шести миллионов гектаров дополнительно включены в программу "дальневосточный гектар" на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что работа по совершенствованию механизма выдачи "дальневосточных гектаров" и сокращению так называемых зон "нельзя" проводится уполномоченными органами края совместно с министерством РФ по развитию Дальнего Востока.

"С 1 августа на Камчатке были дополнительно открыты для предоставления более 3,8 миллиона гектаров земли в защитных лесах, а с 1 октября в программу включены ещё свыше 6,3 миллиона гектаров на территориях охотугодий", — приводит пресс-служба слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

По информации краевых властей, сейчас проводится техническая работа по внесению новых данных в федеральную информационную систему, после чего эти территории станут доступны для предоставления россиянам.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ даёт возможность каждому россиянину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование участок земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Всего за время реализации закона о "дальневосточном гектаре" на Камчатке зарегистрированы 1318 договоров о предоставлении земли в безвозмездное пользование. Гражданам выданы участки общей площадью 1690 гектаров.