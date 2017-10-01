Путин назначил Брычеву членом наблюдательного совета "Ростеха"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Ларису Брычеву членом наблюдательного совета госкорпорации "Ростех". Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации в воскресенье.

Брычева с марта 2017 года занимала должность помощника президента РФ — начальника Государственно-правового управления президента РФ.

"Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Брычеву Ларису Игоревну — помощника президента Российской Федерации — начальника Государственно-правового управления президента Российской Федерации", — говорится в документе.

Указ вступает в силу с 23 ноября 2017 года.