Роботы-тракторы смогут работать за фермеров в любое время суток, заявил Абэ

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Роботы-тракторы могут помочь решению проблем, связанных со старением населения в сельской местности, самостоятельно работая в поле в любую погоду и в любое время суток, заявил в воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на ежегодном форуме "Наука и технологии в обществе" в городе Киото.
"Это полностью автоматические, самодвижущиеся тракторы", — сообщил Абэ. В будущем, сказал премьер-министр, демонстрируя видеоролик перед участниками форума в Киото, тракторы-роботы будут подключены к системе навигации GPS и смогут работать в любое время суток и в любую погоду, даже когда их владельцы спят.
Он также заверил участников форума в том, что Япония — самая открытая для инноваций страна в мире.
"Я добиваюсь от профильных министерств менять свои правила для того, чтобы не упустить новые технологи", — подчеркнул японский премьер.
Форум "Наука и технологии в обществе" проводится ежегодно в Киото с участием представителей правительств, руководителей компаний и научных центров разных стран мира. С российской стороны на форум в Киото прибыл вице-премьер Аркадий Дворкович.