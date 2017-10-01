Роботы-тракторы смогут работать за фермеров в любое время суток, заявил Абэ

ТОКИО, 1 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Роботы-тракторы могут помочь решению проблем, связанных со старением населения в сельской местности, самостоятельно работая в поле в любую погоду и в любое время суток, заявил в воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на ежегодном форуме "Наука и технологии в обществе" в городе Киото.

"Давайте посмотрим на это в позитивном плане. Хороший пример — робототехника, и что мы можем с ней достичь", — сказал он. В качестве примера Абэ привел ферму на острове Хоккайдо, где в августе этого года введены в эксплуатацию четыре трактора, которые, по словам премьера, могли "разговаривать друг с другом".

"Это полностью автоматические, самодвижущиеся тракторы", — сообщил Абэ. В будущем, сказал премьер-министр, демонстрируя видеоролик перед участниками форума в Киото, тракторы-роботы будут подключены к системе навигации GPS и смогут работать в любое время суток и в любую погоду, даже когда их владельцы спят.

"Теперь можно не волноваться о том, что фермеры стареют", — отметил премьер-министр.

Он также заверил участников форума в том, что Япония — самая открытая для инноваций страна в мире.

"Я добиваюсь от профильных министерств менять свои правила для того, чтобы не упустить новые технологи", — подчеркнул японский премьер.

Форум "Наука и технологии в обществе" проводится ежегодно в Киото с участием представителей правительств, руководителей компаний и научных центров разных стран мира. С российской стороны на форум в Киото прибыл вице-премьер Аркадий Дворкович.