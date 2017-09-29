Около 12 млрд рублей госдолга Воронежской области будет реструктурировано

ВОРОНЕЖ, 29 сен — РИА Новости. Порядка 12 миллиардов рублей задолженности Воронежской области перед федеральным бюджетом подлежит реструктуризации, сообщает в пятницу правительство региона.
В пятницу руководитель департамента финансов Воронежской области Надежда Сафонова на встрече с главой региона доложила о реализации вопросов реструктуризации долговых обязательств.
"Реструктуризации в виде отсрочки погашения долга будут подлежать 11,9 миллиарда рублей задолженности области перед федеральным бюджетом", — говорится в сообщении.
По данным на 1 сентября, госдолг региона превысил 27,234 миллиарда рублей. Из них: задолженность области перед федеральным бюджетом — более 21,2 миллиарда рублей, свыше шести миллиардов — госзаймы у банков.
Также Сафонова рассказала губернатору о работе над проектом областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
Также сообщается, что Гордеев поручил сохранить приоритетом выполнение социальных обязательств, планировать расходную часть бюджета с учетом необходимого объема средств на реализацию указов президента России от мая 2012 года по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, увеличение МРОТ и платежа в систему обязательного медицинского страхования за неработающее население.
Проект бюджета планируется представить в конце октября для рассмотрения на публичных слушаниях.