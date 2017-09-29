На строительстве участка трассы Таврида и автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. Архивное фото

На строительстве участка трассы Таврида и автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. Архивное фото

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Полная стоимость строительства трассы "Таврида" в Крыму и Севастополе определена на уровне 166 миллиардов рублей, сообщил журналистам в Севастополе заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Ранее озвучивалось, что предельная стоимость "Тавриды" составляет 138,9 миллиарда рублей.

"Два участка — крымский и севастопольский, стоимость была порядка 168 миллиардов рублей в ценах соответствующих лет. Сейчас, по заключению экспертизы, будет на два миллиарда (рублей) меньше", — сказал Назаров.

Официальный старт строительства трассы "Таврида" в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч.