СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Полная стоимость строительства трассы "Таврида" в Крыму и Севастополе определена на уровне 166 миллиардов рублей, сообщил журналистам в Севастополе заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Ранее озвучивалось, что предельная стоимость "Тавриды" составляет 138,9 миллиарда рублей.
"Два участка — крымский и севастопольский, стоимость была порядка 168 миллиардов рублей в ценах соответствующих лет. Сейчас, по заключению экспертизы, будет на два миллиарда (рублей) меньше", — сказал Назаров.