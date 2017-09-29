ЦБ ожидал большего оттока вкладов из "Открытия" и Бинбанка из-за санации

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ЦБ РФ ожидал большего оттока вкладов из "ФК Открытие" и Бинбанка на фоне санации через фонд консолидации банковского сектора (ФБКС), в "Открытии" ситуация уже почти нормализовалась, заявила глава регулятора.

"Мы ожидали большего притока людей, которые будут забирать свои вклады, но их оказалось меньше, и в "Открытии" ситуация уже близка к нормализации по физическим лицам. По корпоративным клиентам — здесь нужно дальше работать, особенно в связи с доступам к средствам (банков — ред.) государственных компаний. По Бинбанку мы тоже ожидаем, что это произойдет в ближайшее время", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

ЦБ на минувшей неделе принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие".