Бизнес в Бельгии интересуется российскими инновациями, заявили в "Сколково"

БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Ряда крупных бельгийских и европейских технологических ассоциаций проявили заинтересованность в российских предложениях по инновационному сотрудничеству, сообщила руководитель международных проектов фонда "Сколково" Вера Бунина.

Делегация фонда посетила на этой неделе Бельгию и Люксембург с целью поиска заказчиков, инвесторов и технических партнеров. В состав делегации "Сколково" вошли представители самого фонда и восьми компаний, занимающихся микроэлектроникой.

"Мы встретились с руководителями нескольких крупных бельгийских и европейских технологических ассоциаций, которые заинтересовались нашими продуктами и предлагают после рассмотрения представленных нами материалов адресно работать с той или иной компанией", — сказала Бунина по итогам поездки российским журналистам.

По ее словам, фонд "Сколково", являющийся "витриной российских инноваций", объединяет более 1700 российских молодых технологических компаний и стартапов. "Практика представления наших технологий и продуктов крупным корпорациям, так или иначе связанным с российским рынком, дает возможность выхода нашим компаниям на международный рынок, который для них на определенной стадии развития становится необходимым", — рассказала представитель фонда.

Технологии

В свою очередь директор по развитию бизнеса компании "Тонкопленочные технологии" Григорий Улькин заявил, что "Бельгия и регион Бенилюкса – это действительно центр Европы, и он потенциально является площадкой для открытия дополнительного офиса в этом регионе, удобного для работы со всеми другими территориями в Европе".

Исполнительный директор RMT Еlectronics Сергей Губанов, со своей стороны, сообщил, что "в результате поездки приобрел контакты, благодаря которым через несколько недель получит здесь заказчиков". "Я вижу, что о нашей технологии знают, здесь ею не владеют, но очень хотят ее получить", — сказал специалист по термоэлектричеству.

По его словам, "скопировать наши технологии практически невозможно, поэтому я уверен в том, что мы будем обслуживать в глобальном плане этот только сейчас появляющийся будущий большой рынок – интернет вещей и приборов, которые на нем будут работать".

Торговый представитель России в Бельгии Анатолий Горшков сообщил, что за неполный год это уже вторая бизнес-миссия фонда "Сколково" в Бельгию. "Главная задача торгпредства – развитие экспорта, причем высокотехнологичного. Выполняя свою основную задачу, торгпредство не может не сотрудничать с такими организациями, как "Сколково". Бельгийцы хорошо осознали, что это серьезнейшая в плане инноваций организация в России, да и в Европе в целом", — указал торгпред.