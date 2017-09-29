МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сербия за семь месяцев этого года заработала на поставках сельхозпродукции в Россию $567,8 миллиона, а к концу года эта цифра может приблизиться к миллиарду долларов, заявил Sputnik Сербия директор российского представительства сербской Торгово-промышленной палаты Деян Делич.

С января по август этого года экспорт сербских овощей в Россию вырос на 22% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Растут показатели и по экспорту фруктов — на 10%, отметил собеседник агентства.

В перспективе Сербия может вернуться к рекордным показателям, достигнутым до введения европейских санкций против Москвы: по данным ТПП, в 2013 году сербские поставщики отправили в Россию товары на $1,62 миллиарда. Белград не присоединился к санкциям, несмотря на давление со стороны Брюсселя, поэтому российское продэмбарго его не коснулось.

"Думаю, мы должны продолжать наращивать темпы поставок, учитывая показатели, которые говорят о том, что у наших товаров есть свой покупатель, они пользуются спросом и отличаются высоким качеством", — подчеркнул Делич.

Россия является третьим по значимости торговым партнером Сербии. Среди самых востребованных товарных позиций — фрукты и овощи, молочные продукты, мясо. Поставки мяса в 2017 году выросли на 186%, в некоторых категориях наблюдается небольшое снижение показателей — например, сократился объем поставок яблок, с которыми Сербия традиционно ассоциируется на российском рынке.

Известны и случаи "реэкспорта", когда у сербских овощей и фруктов, предназначенных для российского рынка, обнаруживается то польский, то белорусский "привкус". В августе этого года российская сторона посчитала подозрительными 12 из 1200 партий сербских фруктов и потребовала до 2 октября передать данные о том, какие площади засажены культурами, в наибольшем объеме экспортируемыми в России. В Белграде подчеркнули, что могут в любой момент помочь инспекторам Россельхознадзора разобраться в любой спорной ситуации.

По словам Деяна Делича, подобные спорные ситуации никак не повлияют на развитие торговых отношений Москвы и Белграда.