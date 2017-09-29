Самолеты "ВИМ-Авиа" останутся под управлением компании

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" провела переговоры с лизинговыми компаниями, в итоге пока все самолеты остаются под оперативным управлением перевозчика, сообщил РИА Новости представитель "ВИМ-Авиа".

За последние трое суток, рассказали в авиакомпании, менеджмент "ВИМ-Авиа" провёл встречи с представителями собственников воздушных судов, находящихся у компании в операционном лизинге.

"В основном это крупные иностранные компании, в частности CitiBank, Veling, MCAP. Переговоры прошли в конструктивном русле. Лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась компания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент", — заявил представитель. Они рассмотрели представленный им план вывода компании из кризиса и считают его реалистичным, разумным, отметил он.

"Все воздушные суда остаются под оперативным управлением "ВИМ-Авиа", несмотря на некоторые просрочки выплат лизинговых платежей", — заметили в перевозчике. Отзыв или мораторий на использование воздушных судов на этом этапе привёл бы к дальнейшему ухудшению финансового положения компании и мог бы сделать процесс необратимым, считают в авиакомпании.

На 29 сентября "ВИМ-Авиа" запланировала к выполнению около 30 рейсов.

Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении правительства РФ по поводу выделения перевозчику государственных средств. Ранее правительство выделило Росавиации 98 миллионов рублей из резервного фонда на оплату поставок топлива и услуг по обеспечению полетов самолетов "ВИМ-Авиа".