Самолеты "ВИМ-Авиа" останутся под управлением компании

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" провела переговоры с лизинговыми компаниями, в итоге пока все самолеты остаются под оперативным управлением перевозчика, сообщил РИА Новости представитель "ВИМ-Авиа".
"В основном это крупные иностранные компании, в частности CitiBank, Veling, MCAP. Переговоры прошли в конструктивном русле. Лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась компания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент", — заявил представитель. Они рассмотрели представленный им план вывода компании из кризиса и считают его реалистичным, разумным, отметил он.
На 29 сентября "ВИМ-Авиа" запланировала к выполнению около 30 рейсов.
Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении правительства РФ по поводу выделения перевозчику государственных средств. Ранее правительство выделило Росавиации 98 миллионов рублей из резервного фонда на оплату поставок топлива и услуг по обеспечению полетов самолетов "ВИМ-Авиа".