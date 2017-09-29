Кабмин одобрил проект сотрудничества с Туркменией в сельском хозяйстве

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Туркменией о сотрудничестве в области сельского хозяйства, документ размещен на сайте кабинета министров.

"Одобрить представленный Минсельхозом России, согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с туркменистанской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства", — говорится в документе.

В справке указывается, что соглашение направлено на развитие взаимодействия по таким направлениям, как земледелие, животноводство, ветеринария, селекция, семеноводство и племенное дело, мелиорация, ирригация и сельскохозяйственное орошение, переработка сельскохозяйственной продукции и торговля ею, сельскохозяйственное машиностроение, научные исследования в области сельского хозяйства.

Проект предполагает также обмен научными и инновационными достижениями, передовой техникой и современными сельскохозяйственными технологиями.