Миллер проинформировал Путина и Эрдогана о реализации "Турецкого потока"

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал лидерам России и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану о ходе реализации "Турецкого потока", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Миллер информировал глав государств и делегации о том, как продвигается "Турецкий поток". Тоже там идет все достаточно позитивно. Турецкая сторона выдает все необходимые согласования и разрешения", — сказал Песков журналистам.

В мае "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток". В рамках проекта будут созданы две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Ввод в эксплуатацию первой ветки, предназначенной для поставки газа турецким потребителям, запланирован на март 2018 года, вторая ветка обеспечит газом государства Южной и Юго-Восточной Европы и будет завершена в 2019 году.