Орешкин: рост ВВП России в III-IV кварталах превысит 2%

СТАВРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Рост российской экономики в третьем и четвертом квартале 2017 года превысит 2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы, как и говорили, ожидаем рост ВВП больше 2% в третьем квартале. У нас июль — 1,8%, август — 2,3%, в сентябре тоже ожидаем рост выше 2%. Все вместе позволит экономике показать темпы роста выше 2% по итогам третьего квартала", — сказал Орешкин журналистам.

Он напомнил, что итоговая оценка Росстата будет учитывать больший объем информации, возможны отклонения как в ту, так и в другую сторону. "Но пока по всем данным мы видим — двухпроцентная отметка роста будет выдержана", — отметил он.

Такой же прогноз Орешкин дал на четвертый квартал. "Да, здесь все наши ожидания сохраняются", — сказал министр, отвечая на вопрос, прогнозирует ли Минэкономразвития рост ВВП выше 2% и в четвертом квартале 2017 года.

"Мы вышли на планку выше 2% во втором квартале, да, там был май, который существенно улучшил цифру. Но, например, те же 2% в третьем и четвертом квартале это уже более солидная цифра, чем 2,5%, которые мы видели во втором квартале", — отметил министр.

Календарный фактор и холодная погода, которые сильно помогли экономике во втором квартале, в третьем квартале уже будут неактуальны. "Это уже рост, очищенный от этих временных факторов, и поэтому он выглядит более солидным", — заключил Орешкин.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП по итогам 2017 года составляет 2,1%.