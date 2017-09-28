Андрей Гурьев возглавил рейтинг лучших управленцев в химической отрасли

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральный директор Группы "ФосАгро" Андрей Гурьев вновь возглавил совместный рейтинг ИД "Коммерсант" и Ассоциации менеджеров России "ТОП-1000 российских менеджеров" в номинации "химическая отрасль", сообщает пресс-служба "ФосАгро".

Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" проводится ежегодно с 2001 года, его цель — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества.

"Это оценка деятельности всей нашей команды, которая обеспечивает динамичное развитие Группы "ФосАгро", и правильности выбранной стратегии развития", — приводится в сообщении комментарий Гурьева.