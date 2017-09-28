РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Ситуация с "ВИМ-Авиа": гендиректора задержали, иск о банкротстве отозван

Сюжет:
Ситуация вокруг авиакомпании ВИМ-Авиа (161)
19:1328.09.2017
02700
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-АвиаПассажиры в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержаны по делу о мошенничестве, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение; совладельцы компании бежали из страны, их местонахождение устанавливается. По данным источника, близкого к руководству перевозчика, "ВИМ-Авиа" сотрудничает со следствием, компания продолжает функционировать.

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" отрицает факт хищений в авиакомпании
Параллельно ведется работа по перевозке пассажиров авиакомпании, в четверг прошло очередное заседание оперативного штаба по данному вопросу. Мосстройэкономбанк в лице конкурсного управляющего госкорпорации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал в арбитражный суд Татарстана заявление о признании "ВИМ-Авиа" банкротом. Но как сообщило в четверг АСВ, было принято решение отозвать этот иск до определения позиции правительства.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится. Роструд проводит проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за информации о наличии долгов по заработной плате. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении денег пассажиров перевозчика.

Накануне президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу Минтранса Максима Соколова в связи со сложившейся ситуацией, на него было наложено дисциплинарное взыскание. Соколову вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем поручено быстро закрыть текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.

Гендиректор и главбух задержаны

О задержании генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа" сообщила в четверг в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Самолет Airbus A319 авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
В правительстве назвали сумму задолженности "ВИМ-Авиа"
"В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров … задержан генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева", — сказала она.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

Что касается собственников "ВИМ-Авиа", то еще накануне глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что собственник компании не выходит на связь, и предположил, что его нет в РФ. Уже в четверг эта информация подтвердилась: Петренко также сообщила, что совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. Их местонахождение устанавливается.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Мурсекаевых могут объявить в международный розыск после предъявления обвинения и заочного ареста.

Как сообщил источник, близкий к руководству перевозчика, "ВИМ-Авиа" сотрудничает со следствием. По данным официального представителя "ВИМ-Авиа", коллектив компании работает в штатном режиме, компания делает все для организации вывозных рейсов.

Перевозка пассажиров

В четверг прошло очередное заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Глава Минтранса поручил в первую очередь вывезти всех туристов — пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", отдых которых подошел к концу, говорится в сообщении министерства. Параллельно с этим, по словам Соколова, выполняется перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании на внутренних и международных линиях. И уже после этого необходимо приступить к выполнению чартерных рейсов, билеты на которые проданы, но дата вылета не наступила.

Пассажиры в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Роспотребнадзор готовит административное дело по "ВИМ-Авиа"
По итогам совещания антикризисного штаба при Росавиации компания "Спектрум Трэвел" была определена единственным консолидатором рейсов, выполняемых по чартерной программе "ВИМ-Авиа" по направлениям Турция, Греция и Кипр. Как сообщила "Вестнику АТОР" генеральный директор компании Евгения Конколь, расписание по вывозу туристов, пострадавших в связи с проблемами с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", будет сформировано в течение двух суток.

По состоянию на вчерашние сутки, регулярными рейсами "ВИМ-Авиа" по маршруту Москва — Благовещенск перевезено 88 пассажиров, 55 из Москвы в Симферополь и 220 обратно, один человек из Москвы и 55 обратно. Утром в четверг выполнен рейс по маршруту Москва-Магадан-Анадырь, перевезено 252 пассажира.

"Всего перевезено 668 пассажиров внутренних регулярных рейсов: из Москвы — 396, обратно — 272. Напомним, что чартерными рейсами в Россию вчера вернулись порядка 2 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении. По информации штаба, на 28 сентября запланированы к выполнению 28 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Из них 22 регулярных рейса, 6 — чартерных.

Для вывоза туристов из Антальи 28 сентября будут задействованы три самолета "ВИМ-Авиа", которые были выпущены вчера из аэропорта "Домодедово" с дозаправкой в аэропорту "Внуково". Они совершат по два оборотных рейса для доставки из Турции порядка 1,5 тысячи пассажиров. Греческая авиакомпания EllinAir вернет из Ираклиона в Москву 245 пассажиров. К летной программе планируется подключение авиакомпании "Ямал".

Росавиация ранее сообщала, что перевезти пассажиров "ВИМ-Авиа" помогут "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер", "Якутия". При этом, по данным авиационного ведомства, уже осуществляется вывоз с турецких курортов за счет туроператоров Royal Flight (входит в один холдинг с туроператором Coral) и Azur Air (входит в туристический холдинг Anex Tourism Group).

Между тем, сообщения о возможной отмене рейсов "ВИМ-Авиа" продолжают поступать. Так, в четверг стало известно, что более 300 россиянам, которые должны были вылетать в РФ регулярным рейсом "ВИМ-Авиа" с острова Тенерифе в пятницу, 29 сентября, пока отказано в вывозе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Долги и возможное банкротство

Как сообщил накануне глава Росавиации, Банк "Зенит" является основным кредитором авиакомпании "ВИМ-Авиа", всего шести банкам перевозчик задолжал около 7 миллиардов рублей.

Самолет Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа взлетает в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
СК подтвердил отъезд владельцев "ВИМ-Авиа" из России
В четверг стало известно, что Мосстройэкономбанк в лице конкурсного управляющего госкорпорации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал в арбитражный суд Татарстана заявление о признании авиакомпании "ВИМ-Авиа" банкротом. Это следует из информации в картотеке арбитражных дел. Указывается, что сумма исковых требований составляет 88,347 миллиона рублей. Исковое заявление подано 26 сентября.

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству перевозчика, "ВИМ-Авиа" ожидает отзыва АСВ иска о банкротстве в случае получения госгарантий. Ранее источник сообщал РИА Новости, что авиакомпания обратилась за госгарантиями на сумму 800-840 миллионов рублей.

Сегодня же АСВ сообщило о принятии решения об отзыве иска до определения позиции правительства по этому вопросу.

"Учитывая возникшую социальную напряженность, связанную с деятельностью ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции правительства. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса", — говорится в сообщении АСВ.

Марш авиаторов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Марш авиаторов

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена