Ситуация с "ВИМ-Авиа": гендиректора задержали, иск о банкротстве отозван

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержаны по делу о мошенничестве, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение; совладельцы компании бежали из страны, их местонахождение устанавливается. По данным источника, близкого к руководству перевозчика, "ВИМ-Авиа" сотрудничает со следствием, компания продолжает функционировать.

Параллельно ведется работа по перевозке пассажиров авиакомпании, в четверг прошло очередное заседание оперативного штаба по данному вопросу. Мосстройэкономбанк в лице конкурсного управляющего госкорпорации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал в арбитражный суд Татарстана заявление о признании "ВИМ-Авиа" банкротом. Но как сообщило в четверг АСВ, было принято решение отозвать этот иск до определения позиции правительства.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится. Роструд проводит проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за информации о наличии долгов по заработной плате. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении денег пассажиров перевозчика.

Накануне президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу Минтранса Максима Соколова в связи со сложившейся ситуацией, на него было наложено дисциплинарное взыскание. Соколову вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем поручено быстро закрыть текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.

Гендиректор и главбух задержаны



О задержании генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа" сообщила в четверг в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров … задержан генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева", — сказала она.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

Что касается собственников "ВИМ-Авиа", то еще накануне глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что собственник компании не выходит на связь, и предположил, что его нет в РФ. Уже в четверг эта информация подтвердилась: Петренко также сообщила, что совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. Их местонахождение устанавливается.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Мурсекаевых могут объявить в международный розыск после предъявления обвинения и заочного ареста.

Как сообщил источник, близкий к руководству перевозчика, "ВИМ-Авиа" сотрудничает со следствием. По данным официального представителя "ВИМ-Авиа", коллектив компании работает в штатном режиме, компания делает все для организации вывозных рейсов.

Перевозка пассажиров



В четверг прошло очередное заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Глава Минтранса поручил в первую очередь вывезти всех туристов — пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", отдых которых подошел к концу, говорится в сообщении министерства. Параллельно с этим, по словам Соколова, выполняется перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании на внутренних и международных линиях. И уже после этого необходимо приступить к выполнению чартерных рейсов, билеты на которые проданы, но дата вылета не наступила.

По итогам совещания антикризисного штаба при Росавиации компания "Спектрум Трэвел" была определена единственным консолидатором рейсов, выполняемых по чартерной программе "ВИМ-Авиа" по направлениям Турция, Греция и Кипр. Как сообщила "Вестнику АТОР" генеральный директор компании Евгения Конколь, расписание по вывозу туристов, пострадавших в связи с проблемами с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", будет сформировано в течение двух суток.

По состоянию на вчерашние сутки, регулярными рейсами "ВИМ-Авиа" по маршруту Москва — Благовещенск перевезено 88 пассажиров, 55 из Москвы в Симферополь и 220 обратно, один человек из Москвы и 55 обратно. Утром в четверг выполнен рейс по маршруту Москва-Магадан-Анадырь, перевезено 252 пассажира.

"Всего перевезено 668 пассажиров внутренних регулярных рейсов: из Москвы — 396, обратно — 272. Напомним, что чартерными рейсами в Россию вчера вернулись порядка 2 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении. По информации штаба, на 28 сентября запланированы к выполнению 28 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Из них 22 регулярных рейса, 6 — чартерных.

Для вывоза туристов из Антальи 28 сентября будут задействованы три самолета "ВИМ-Авиа", которые были выпущены вчера из аэропорта "Домодедово" с дозаправкой в аэропорту "Внуково". Они совершат по два оборотных рейса для доставки из Турции порядка 1,5 тысячи пассажиров. Греческая авиакомпания EllinAir вернет из Ираклиона в Москву 245 пассажиров. К летной программе планируется подключение авиакомпании "Ямал".

Росавиация ранее сообщала, что перевезти пассажиров "ВИМ-Авиа" помогут "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер", "Якутия". При этом, по данным авиационного ведомства, уже осуществляется вывоз с турецких курортов за счет туроператоров Royal Flight (входит в один холдинг с туроператором Coral) и Azur Air (входит в туристический холдинг Anex Tourism Group).

Между тем, сообщения о возможной отмене рейсов "ВИМ-Авиа" продолжают поступать. Так, в четверг стало известно, что более 300 россиянам, которые должны были вылетать в РФ регулярным рейсом "ВИМ-Авиа" с острова Тенерифе в пятницу, 29 сентября, пока отказано в вывозе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Долги и возможное банкротство



Как сообщил накануне глава Росавиации, Банк "Зенит" является основным кредитором авиакомпании "ВИМ-Авиа", всего шести банкам перевозчик задолжал около 7 миллиардов рублей.

В четверг стало известно, что Мосстройэкономбанк в лице конкурсного управляющего госкорпорации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал в арбитражный суд Татарстана заявление о признании авиакомпании "ВИМ-Авиа" банкротом. Это следует из информации в картотеке арбитражных дел. Указывается, что сумма исковых требований составляет 88,347 миллиона рублей. Исковое заявление подано 26 сентября.

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству перевозчика, "ВИМ-Авиа" ожидает отзыва АСВ иска о банкротстве в случае получения госгарантий. Ранее источник сообщал РИА Новости, что авиакомпания обратилась за госгарантиями на сумму 800-840 миллионов рублей.

Сегодня же АСВ сообщило о принятии решения об отзыве иска до определения позиции правительства по этому вопросу.

"Учитывая возникшую социальную напряженность, связанную с деятельностью ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции правительства. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса", — говорится в сообщении АСВ.