Ситуация с "ВИМ-Авиа": гендиректора задержали, иск о банкротстве отозван

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержаны по делу о мошенничестве, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение; совладельцы компании бежали из страны, их местонахождение устанавливается. По данным источника, близкого к руководству перевозчика, "ВИМ-Авиа" сотрудничает со следствием, компания продолжает функционировать.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится. Роструд проводит проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за информации о наличии долгов по заработной плате. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении денег пассажиров перевозчика.
Накануне президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу Минтранса Максима Соколова в связи со сложившейся ситуацией, на него было наложено дисциплинарное взыскание. Соколову вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем поручено быстро закрыть текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.
Гендиректор и главбух задержаны
О задержании генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа" сообщила в четверг в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.
Что касается собственников "ВИМ-Авиа", то еще накануне глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что собственник компании не выходит на связь, и предположил, что его нет в РФ. Уже в четверг эта информация подтвердилась: Петренко также сообщила, что совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. Их местонахождение устанавливается.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Мурсекаевых могут объявить в международный розыск после предъявления обвинения и заочного ареста.
Как сообщил источник, близкий к руководству перевозчика, "ВИМ-Авиа" сотрудничает со следствием. По данным официального представителя "ВИМ-Авиа", коллектив компании работает в штатном режиме, компания делает все для организации вывозных рейсов.
Перевозка пассажиров
В четверг прошло очередное заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Глава Минтранса поручил в первую очередь вывезти всех туристов — пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", отдых которых подошел к концу, говорится в сообщении министерства. Параллельно с этим, по словам Соколова, выполняется перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании на внутренних и международных линиях. И уже после этого необходимо приступить к выполнению чартерных рейсов, билеты на которые проданы, но дата вылета не наступила.
По состоянию на вчерашние сутки, регулярными рейсами "ВИМ-Авиа" по маршруту Москва — Благовещенск перевезено 88 пассажиров, 55 из Москвы в Симферополь и 220 обратно, один человек из Москвы и 55 обратно. Утром в четверг выполнен рейс по маршруту Москва-Магадан-Анадырь, перевезено 252 пассажира.
"Всего перевезено 668 пассажиров внутренних регулярных рейсов: из Москвы — 396, обратно — 272. Напомним, что чартерными рейсами в Россию вчера вернулись порядка 2 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении. По информации штаба, на 28 сентября запланированы к выполнению 28 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Из них 22 регулярных рейса, 6 — чартерных.
Для вывоза туристов из Антальи 28 сентября будут задействованы три самолета "ВИМ-Авиа", которые были выпущены вчера из аэропорта "Домодедово" с дозаправкой в аэропорту "Внуково". Они совершат по два оборотных рейса для доставки из Турции порядка 1,5 тысячи пассажиров. Греческая авиакомпания EllinAir вернет из Ираклиона в Москву 245 пассажиров. К летной программе планируется подключение авиакомпании "Ямал".
Росавиация ранее сообщала, что перевезти пассажиров "ВИМ-Авиа" помогут "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер", "Якутия". При этом, по данным авиационного ведомства, уже осуществляется вывоз с турецких курортов за счет туроператоров Royal Flight (входит в один холдинг с туроператором Coral) и Azur Air (входит в туристический холдинг Anex Tourism Group).
Между тем, сообщения о возможной отмене рейсов "ВИМ-Авиа" продолжают поступать. Так, в четверг стало известно, что более 300 россиянам, которые должны были вылетать в РФ регулярным рейсом "ВИМ-Авиа" с острова Тенерифе в пятницу, 29 сентября, пока отказано в вывозе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Долги и возможное банкротство
Как сообщил накануне глава Росавиации, Банк "Зенит" является основным кредитором авиакомпании "ВИМ-Авиа", всего шести банкам перевозчик задолжал около 7 миллиардов рублей.
Как сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству перевозчика, "ВИМ-Авиа" ожидает отзыва АСВ иска о банкротстве в случае получения госгарантий. Ранее источник сообщал РИА Новости, что авиакомпания обратилась за госгарантиями на сумму 800-840 миллионов рублей.
Сегодня же АСВ сообщило о принятии решения об отзыве иска до определения позиции правительства по этому вопросу.
"Учитывая возникшую социальную напряженность, связанную с деятельностью ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции правительства. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса", — говорится в сообщении АСВ.