МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Совладельцы авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаева сбежали за границу, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным источника РИА Новости, после предъявления обвинения и заочного ареста предпринимателей могут объявить в международный розыск.

Сейчас по делу о мошенничестве задержаны генеральный директор и главный бухгалтер компании Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. В ближайшее время им предъявят обвинения, после чего следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения.

По словам представителя СК, авиаперевозчик сотрудничает со следствием. Работа "Вим-Авиа" продолжается, на летных операциях и безопасности полетов следственные действия не сказываются.

Ситуация с задержками вылетов "ВИМ-Авиа" обострилась в конце прошлой недели. Перевозчик объявил о нехватке денег на выполнение полетов и закрытии чартерных рейсов. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении.

Министерство транспорта договорилось с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов авиакомпании. Пассажиров регулярных рейсов будут перевозить вплоть до 15 октября. Также СМИ сообщили, что авиакомпания получит от государства 500 миллионов рублей в качестве возврата НДС за третий квартал.