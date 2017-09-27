Суд оставил в силе запрет АФК получать дивиденды по арестованным акциям

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законными решения судебных приставов-исполнителей, наложивших запрет на получение АФК "Система" и ее дочерним АО "Система-Инвест" дивидендов по акциям, арестованным в рамках дела по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в среду отклонил заявление АФК и ее "дочки", требовавших признать недействительными постановления от 26 июня и 24 июля 2017 года, вынесенные заместителем начальника отдела — старшим судебным приставом МОСП по ОИП Светланой Пылаевой и судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП по Москве Ольгой Сталь.

"В удовлетворении заявленных требований… отказать полностью", — огласила резолютивную часть решения суда судья Татьяна Махлаева.