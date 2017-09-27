В Госдуме предлагают обсудить вопрос стоимости авиабилетов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава комитета по транспорту Госдумы РФ Евгений Москвичев предлагает обсудить вопрос о стоимости авиабилетов: они не должны быть слишком дорогими, но также нельзя допустить, чтобы их стоимости не хватало на керосин.
"Нам надо внимательно посмотреть по стоимости билетов. Надо будет понимать, что билеты не должны быть дорогие, но и билеты не должны быть стоимости, что не хватает на керосин. Эти вопросы сейчас изучим и, думаю, что вынесем решения. Я как председатель комитета буду докладывать на пленарном заседании, какие нормативные акты надо внести для того, чтобы это было прозрачно и в следующий 2018 год это не повторялось", — сказал журналистам Москвичев по итогам доклада главы Росавиации Александра Нерадько по ситуации с "ВИМ-Авиа".
Москвичев полагает, что, возможно, придется внести и другие поправки в законодательство.