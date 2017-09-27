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Экономика

Общий долг регионов перед бюджетом превысил триллион рублей

18:4627.09.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Мария Антонова. Государственный долг субъектов РФ по бюджетным кредитам составляет 1,1 триллиона рублей, что является половиной от общего долга российских регионов в 2,2 триллиона рублей, рассказала РИА Новости глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Надо начать с того, что на 1 сентября государственный долг субъектов РФ составляет 2,2 триллиона рублей, в структуре этого долга почти 1,1 триллиона рублей – это задолженность по бюджетным кредитам, и 550 миллиардов – задолженность по коммерческим кредитам", — рассказала Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы реструктуризации накопленных регионами кредитов из федерального бюджета, которая начнет действовать с 1 января 2018 года. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, реструктуризация затронет кредиты объемом в 738 миллиардов рублей, а также будет учитываться при планировании нового бюджета на 2018-2020 годы.

Глава СП отметила, что с января по сентябрь 2017 года долг регионов уже сократился на 153 миллиарда рублей, но такое сокращение все еще происходит очень низкими темпами. "Правда, внутри него самого тоже есть позитивные изменения: структура изменяется в сторону увеличения доли бюджетных кредитов, по которым процентная ставка существенно более низкая, чем по коммерческим", — пояснила Голикова.

Запуск реструктуризации

Участие регионов в объявленной президентом РФ программе реструктуризации, по словам Голиковой, будет добровольным, а предполагаемая схема погашения долга перед федеральным бюджетом будет включать два варианта. По первому, рассчитанному на семь лет, все регионы будут в 2018 и 2019 годах выплачивать по 5% от имеющегося долга. Далее выплаты увеличатся до 10% в 2020 году и до 20% в период с 2021 по 2024 год.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Второй план предусмотрен для регионов, которые за первые два года реструктуризации смогут нарастить собственные доходы до уровня инфляции и выше. Такие субъекты получат возможность увеличить срок выплаты госдолга до 12 лет, с выплатами по 5% в 2018-2020 годы, далее в срок с 2021 по 2028 год – по 10%, а в 2029 году снова в 5%.

Глава Счетной палаты подчеркнула, что оба предложенных варианта реструктуризации предусматривают вполне приемлемую нагрузку для бюджетов регионов РФ: расходы на выплаты по 5% от суммы долга в первые два года действия программы, по ее оценке, для абсолютного большинства субъектов РФ не будут превышать 3% от их собственных доходов.

"Это, в общем-то, вполне приемлемая нагрузка, которая вполне посильна для регионов в сегодняшней ситуации", — сказала Голикова.

Экономия для регионов

Первые два года программы, по словам Татьяны Голиковой, позволят регионам сэкономить 428 миллиардов рублей или 5% от всех расходов региональных бюджетов, что является для них существенной цифрой. Она отметила, что на сэкономленные средства регионы смогут рассчитаться по коммерческим кредитам, выполнить социальные обязательства перед своими жителями, а также увеличить инвестиционную составляющую, которая в регионах за последнее время существенно снизилась.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Голикова отметила, что самый большой объем долгов приходится именно на те регионы, которые вкладывали заемные средства в инвестразвитие. Она считает, что таким регионам программа реструктуризации окажет существенную помощь.

"По нашим оценкам, наибольшие объемы, которые придется платить, имеет Калужская область, у них там достаточно большие объемы бюджетных кредитов, но эти объемы бюджетных кредитов были связаны, в том числе с тем, что вкладывались серьезные ресурсы на инвестиционное развитие региона. И мы думаем, что как раз для таких регионов, которые в общем заимствовали на то, чтобы развивать инвестиции, вот для такого рода реструктуризация будет существенным вкладом", — сказала председатель Счетной палаты.

Компенсация федерального бюджета

Голикова назвала существующий долг регионов в 1,1 триллион рублей "серьезной суммой" и отметила, что правительство неоднократно пыталось подходить к теме реструктуризации, но сталкивалось с проблемой выпадающих доходов федерального бюджета. По ее словам, президент РФ уже дал правительству поручение начать поиск "иных источников дохода" для компенсации потерь федерального бюджета от реализации программы.

Участок трассы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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"Если будут выпадающие доходы по бюджету, то их нужно компенсировать какими-то иными источниками. Сейчас президент дал поручение правительству этот вопрос детально проработать, но в контексте сроков мы понимаем, что это (решится – ред.) если не сразу при внесении закона о бюджете (на 2018-2020 гг – ред.), то точно во втором чтении", — рассказала Голикова.

"Эта программа будет очень существенным вкладом в сбалансированность (бюджетов – ред.) регионов, но при этом это не означает, что министерство финансов вместе с другими отраслевыми коллегами не должно продолжать, как раз должно продолжать, работу над формированием реестра расходных обязательств в регионах", — отметила Голикова.

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