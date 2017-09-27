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Экономика

Грызлов: "зеленый коридор" для российских экспортеров расширит рынки сбыта

18:3127.09.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов. Архивное фотоПредседатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "Зеленый коридор" для российских экспортеров позволит развивать несырьевой экспорт из России, в условиях, когда центр мирового промышленного развития смещается в Восточную и Юго-Восточную Азию, считает председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Зеленый коридор" для экспорта

"Формирование прочной инфраструктуры поддержки несырьевого экспорта является одной из приоритетных идей докладов, подготовленных рабочими группами высшего совета партии "Единая Россия". Добиться данного результата возможно путем повышения эффективности работы по созданию "зеленого коридора" для экспортеров, в том числе через развитие структуры и услуг Российского экспортного центра для субъектов малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий", — сказал РИА Новости Грызлов.

Он подчеркнул, что расширение рынков сбыта отечественной продукции имеет прямую связь с определением места России "в изменяющемся мире с учетом перемещения центра мирового промышленного развития в Восточную и Юго-Восточную Азию". У России, отмечает председатель высшего совета ЕР, есть свой научно-технический потенциал, причем значительный и востребованный в данном регионе.

"Ключевой задачей будет определение условий взаимовыгодного сотрудничества. Основным драйвером международного взаимодействия должны стать компании – "национальные чемпионы", обладающие высокими компетенциями в ключевых отраслях экономики Российской Федерации", — полагает Грызлов.

Новая модель роста экономики

Помидоры в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Скоротечность геополитических процессов, полагает он, хоть и несет определенные риски для традиционных отраслей экономики России, но также открывает новые возможности для выстраивания новой модели экономического роста и переориентации на новые рынки, что в перспективе может дать ежегодный прирост ВВП.

"Развитие наукоемких высокотехнологичных производств создаст фундамент для внедрения инноваций во всех отраслях экономики… Основой мотивации для технологического развития производств может стать поощрение за сокращение издержек и повышение качества изделий, стимулирование создания венчурных фондов при крупных предприятиях и корпорациях, в том числе с государственным участием", — полагает собеседник агентства.

Выставочные стенды на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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При этом, отмечает он, успешное развитие таких производств зависит от подготовки и развития кадровых ресурсов, для этого, в частности, нужно развивать в регионах страны дуальное обучение, которое предполагало бы освоение теории в образовательных организациях, а практическое обучение специальности — непосредственно на рабочем месте.

Грызлов при этом обратил внимание, что атомная отрасль России признана передовой в мире по уровню подготовки персонала, научных и технических разработок, и она, наряду с традиционно лидирующими в мире отечественными отраслями, может стать консолидирующей силой для развития промышленного потенциала РФ.

"В условиях антироссийских санкций развитие экспорта является весьма нетривиальной задачей, однако Росатом, Ростех, Алмаз-Антей, КТРВ показывают пример того, как качественная отечественная продукция и услуги находят своего потребителя на мировом рынке", — заключил Грызлов.

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