Россельхознадзор вводит усиленный контроль продукции белорусских компаний

Цех розлива козьего молока на фермерском хозяйстве Дак под Минском. Архивное фото

Цех розлива козьего молока на фермерском хозяйстве Дак под Минском. Архивное фото

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россельхознадзор с 27 сентября вводит режим усиленного контроля продукции в отношении пяти белорусских предприятий в связи с выявлением нарушений требований РФ и ЕАЭС, сообщается на сайте ведомства.

Контроль вводится в отношении белорусских компаний "Мстиславльмолоко" (выявлен линкомицин в сухом обезжиренном молоке), "Гродненское областное потребительское общество "Убойный цех Дятловского филиала" (выявлены остатки тетрациклина в говядине). "Глубокский молочно-консервный комбинат" (выявлен линкомицин в сухой молочной сыворотке), "Лидский молочно-консервный комбинат" (выявлены остатки тилмикозина в сухом молоке), "Полоцкий комбинат хлебопродуктов" (выявлены остатки тетрациклина в говядине).

Сообщается, что Россельхознадзор также зафиксировал несоответствие жирно-кислотного состава в молоке и молочной продукции, произведенном казахстанским ТОО "Деп". Федеральная служба проинформировала об этом соответствующие компетентные органы Республики Казахстан.

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий.