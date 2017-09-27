Россельхознадзор вводит усиленный контроль продукции белорусских компаний

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россельхознадзор с 27 сентября вводит режим усиленного контроля продукции в отношении пяти белорусских предприятий в связи с выявлением нарушений требований РФ и ЕАЭС, сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что Россельхознадзор также зафиксировал несоответствие жирно-кислотного состава в молоке и молочной продукции, произведенном казахстанским ТОО "Деп". Федеральная служба проинформировала об этом соответствующие компетентные органы Республики Казахстан.
Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий.